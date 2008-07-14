Гуревич (Чарыкова) Ангелина Гавриловна
Место рожденияРязанская обл.Ермешинский р-он с.
Дата рождения18.01.1941
Дата смерти14.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1941
Рязанская обл.Ермешинский р-он с.
Смерть
14.07.2008
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Абдал, Симферопольский уезд, Таврическая губерния