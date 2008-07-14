Гуревич (Чарыкова) Ангелина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Чарыкова) Ангелина Гавриловна

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Место рождения

Рязанская обл.Ермешинский р-он с.

Дата рождения

18.01.1941

Дата смерти

14.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1941

Отец: Чарыков Гавриил Михайлович (Неподт Мухиныполя)

Мать: Чарыкова Мария Андреевна

Рязанская обл.Ермешинский р-он с.
Смерть
14.07.2008
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Абдал, Симферопольский уезд, Таврическая губерния
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