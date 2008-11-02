Манов Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1970
Дата смерти02.11.2008
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970
Отец: Манов Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манова Галина Георгиевна
Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.09.1999
Сын: Манов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Манова Галина Георгиевна
Смерть
02.11.2008