Манов Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манов Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1970

Дата смерти

02.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970

Отец: Манов Леонид Николаевич

Мать: Манова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манова Галина Георгиевна

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.09.1999

Сын: Манов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Манова Галина Георгиевна

Смерть
02.11.2008
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