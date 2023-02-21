Великанов Андрей Иванович
Место рожденияХутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область
Дата рождения1935
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Хутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Великанова Пелагея Михеевна
Смерть
2021
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область