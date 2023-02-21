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Великанов Андрей Иванович

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Место рождения

Хутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Великанов Иван Акимович

Мать: Великанова Ефросиния Матвеевна

Хутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Великанова Пелагея Михеевна

Смерть
2021
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область
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