Крылов Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Крылова (Афанасьева) Эмма Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова (Крылова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Крылова (Афанасьева) Эмма Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова (Афанасьева) Эмма Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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