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Дорушенкова Марина Ивановна
Дорушенкова Марина Ивановна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
12.03.1962
Пол
Женский
Отец
Дорушенков Иван Тимофеевич
Мать
Паринова Валентина Порфирьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1962
Отец:
Дорушенков Иван Тимофеевич
Мать:
Паринова Валентина Порфирьевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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