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Дорушенкова Марина Ивановна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

12.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1962

Отец: Дорушенков Иван Тимофеевич

Мать: Паринова Валентина Порфирьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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