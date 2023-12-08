Мухин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

03.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1930

Сын: Мухин Лев

Мать ребёнка: Мухин Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Рюрик

Мать ребёнка: Мухин Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухин Агриппина

Смерть
03.01.1975
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