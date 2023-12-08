Мухин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти03.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1930
Сын: Мухин Лев
Мать ребёнка: Мухин Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Рюрик
Мать ребёнка: Мухин Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухин Агриппина
Смерть
03.01.1975