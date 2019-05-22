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Монгуш Аэлина Анкеловна
Монгуш Аэлина Анкеловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.2019
Пол
Женский
Отец
Монгуш Анкел Байыр-оолович
1982 г.р.
Мать
Монгуш Виалета Робертовна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2019
Отец:
Монгуш Анкел Байыр-оолович
Мать:
Монгуш Виалета Робертовна
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