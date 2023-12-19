Шелеметев Пётр Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шелеметев Харитон Алексеевич
Мать: Шелеметева Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Дарья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шелеметев Мартын Петрович
Мать ребёнка: Шелеметева Дарья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Дарья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Дарья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Дарья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шелеметев Никифор Петрович
Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шелеметев Ларион Петрович
Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шелеметев Анфилай Петрович
Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелеметева Дарья
Смерть
Неизвестно