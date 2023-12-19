Шелеметев Пётр Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелеметев Пётр Харитонович

Шелеметев Пётр Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шелеметев Харитон Алексеевич

Мать: Шелеметева Авдотья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Дарья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шелеметев Мартын Петрович

Мать ребёнка: Шелеметева Дарья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Дарья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Дарья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Дарья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шелеметев Никифор Петрович

Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шелеметев Ларион Петрович

Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шелеметев Анфилай Петрович

Мать ребёнка: Шелеметева Авдотья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелеметева Авдотья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелеметева Дарья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close