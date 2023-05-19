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Пономарев Иван Кириллов

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Пономарев Кирилл Лаврентиев

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
08.01.1914

Жена: Пономарева Евдокия Прохорова

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Пономарев Федор Иванов

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Прохорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пономарев Василий Иванов

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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