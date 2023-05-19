Пономарев Иван Кириллов
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Пономарев Кирилл Лаврентиев
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
08.01.1914
Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1915
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Прохорова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Прохорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно