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Чернышев Артемий Петрович

Место рождения

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.10.1830

Дата смерти

26.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1830

Отец: Чернышев Петр Иванович

Мать: Чернышева (Титова) Марья Павловна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.01.1855

Жена: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна

17.01.1855 венчан Чернышев Артемий Петрович с Зябишевой Ирина Григорьевной
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чернышева Макрида Артемьевна

Мать ребёнка: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1867

Сын: Чернышев Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.06.1909

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