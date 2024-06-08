Чернышев Артемий Петрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1830
Дата смерти26.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1830
Бракосочетание
17.01.1855
17.01.1855 венчан Чернышев Артемий Петрович с Зябишевой Ирина Григорьевной
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чернышева Макрида Артемьевна
Мать ребёнка: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
04.09.1867
Мать ребёнка: Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна
Смерть
26.06.1909