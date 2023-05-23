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Лотонин Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1914

Дата смерти

?.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914

Отец: Лотонин Георгий Никитович

Мать: Лотонина -

Рождение ребёнка
15.02.1936

Сын: Лотонин Станислав Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1938

Дочь: Лотонина Ливия Павловна

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1941

Сын: Лотонин Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1945

Сын: Лотонин Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Лотонина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.1950

Сын: Лотонин Павел Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Лотонин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Лотонин Александр Павлович

Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотонина Валентина Михайловна

Смерть
?.03.1984
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