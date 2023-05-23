Лотонин Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1914
Дата смерти?.03.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914
Отец: Лотонин Георгий Никитович
Мать: Лотонина -
Рождение ребёнка
15.02.1936
Сын: Лотонин Станислав Павлович
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1938
Дочь: Лотонина Ливия Павловна
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1941
Сын: Лотонин Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1945
Сын: Лотонин Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Лотонина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
31.12.1950
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1954
Сын: Лотонин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1954
Сын: Лотонин Александр Павлович
Мать ребёнка: Лотонина Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1984