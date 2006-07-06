(Старых) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1931
Дата смерти06.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
07.09.1949
Сын: Давыдов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1952
Рождение ребёнка
02.08.1955
Рождение ребёнка
10.10.1962
Сын: Давыдов Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1969
Смерть
06.07.2006