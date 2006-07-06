(Старых) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старых) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1931

Дата смерти

06.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1962 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Муж: Давыдов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1949

Сын: Давыдов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1962

Сын: Давыдов Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Валерий Иванович

Смерть
06.07.2006

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