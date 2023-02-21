Попова (Попова) Марина
Место рожденияНижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Дата рождения11.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1859
Отец: Попов Марк Федорович
Мать: Попова Васса Моисеевна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крещение
12.07.1859
село Нижнее-Чуево
Христорождественская церковь | Godparents:Воспреемники: той же деревни крестьяне Иван Максимович Попов и женка Васса Ефимовна Попова
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Попов Марк
Отец ребёнка: Попов Василий
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Василий
Смерть
Неизвестно