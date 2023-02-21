Попова (Попова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Попова) Марина

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Место рождения

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

11.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1859

Отец: Попов Марк Федорович

Мать: Попова Васса Моисеевна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крещение
12.07.1859
село Нижнее-Чуево
Христорождественская церковь | Godparents:Воспреемники: той же деревни крестьяне Иван Максимович Попов и женка Васса Ефимовна Попова
Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Попов Марк

Отец ребёнка: Попов Василий

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий

Смерть
Неизвестно
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