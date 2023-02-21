Чуйко Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чуйко Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дария Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Смерть
Неизвестно