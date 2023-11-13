Ермаков Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 17.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Агриппина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.02.1911