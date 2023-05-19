Заичкин-Оретин Харлампий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкин-Оретин Харлампий Иванов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1853

Отец: Заичкин-Оретин Иван Михайлов

Мать: 1 Жена Ирина Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
09.02.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Иван Михайлов Оретин и законная его жена Ирина Иванова, оба православного исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Иакинф Васильев Бутиков и крестьянка Елизавета Иванова, жена Суту... Показать все
Смерть
Неизвестно
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