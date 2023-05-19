Заичкин-Оретин Харлампий Иванов
Место рождения
Дата рождения08.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1853
Отец: Заичкин-Оретин Иван Михайлов
Мать: 1 Жена Ирина Иванова
Крещение
09.02.1853
Родители: Иван Михайлов Оретин и законная его жена Ирина Иванова, оба православного исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Иакинф Васильев Бутиков и крестьянка Елизавета Иванова, жена Суту... Показать все
Смерть
Неизвестно