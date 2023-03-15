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Серафима
Серафима
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
1817
Пол
Женский
Отец
Михаил
Мать
Не указана
Дети
Ульяна
1834 г.р.
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1817
Рождение
1817
Отец:
Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь:
Ульяна
Отец ребёнка:
Ананий
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