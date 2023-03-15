Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1817
Рождение
1817

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ананий

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