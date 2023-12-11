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Рулева Ирина Викторовна
Рулева Ирина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1979
Пол
Женский
Отец
Рулев Виктор Алексеевич
1962 г.р.
Мать
Никонова Татьяна Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979
Отец:
Рулев Виктор Алексеевич
Мать:
Никонова Татьяна Владимировна
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