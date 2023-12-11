Рулева Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулева Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979

Отец: Рулев Виктор Алексеевич

Мать: Никонова Татьяна Владимировна

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