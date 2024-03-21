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Брунилин Виктор Николаевич

Место рождения

рменской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского(.Скоровский Фроловский район Волгоградская область х. Скоровский не существует с 1928 - 1930 годов)

Дата рождения

21.02.1918

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1918

Отец: скрыто настройками приватности

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