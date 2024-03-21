Брунилин Виктор Николаевич
Место рождениярменской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского(.Скоровский Фроловский район Волгоградская область х. Скоровский не существует с 1928 - 1930 годов)
Дата рождения21.02.1918
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности