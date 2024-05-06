Перфильева Надежда Александровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перфильева Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1890

Муж: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху : вахтер Павел Николаевич Красильников и Вологодский мещанин Александр Федоров Гвоздарев;по невесте- купеческий с... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Красильникова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1892

Сын: Красильников Константин Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1895

Дочь: Красильникова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Красильников Николай Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Красильникова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1902

Сын: Красильников Иван Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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