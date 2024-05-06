Перфильева Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1890
Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху : вахтер Павел Николаевич Красильников и Вологодский мещанин Александр Федоров Гвоздарев;по невесте- купеческий с... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Красильникова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1892
Сын: Красильников Константин Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1895
Дочь: Красильникова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1897
Сын: Красильников Николай Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Красильникова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.1902
Сын: Красильников Иван Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно