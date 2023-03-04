Тен Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1978
Отец: Тен Владимир Григорьевич
Мать: Юн Тамара
Рождение ребёнка
17.09.2008
Сын: Сон Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Сон Александр
Рождение ребёнка
26.06.2012
Дочь: Сон Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Сон Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сон Александр