Тен Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1978

Отец: Тен Владимир Григорьевич

Мать: Юн Тамара

Рождение ребёнка
17.09.2008

Сын: Сон Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Сон Александр

Рождение ребёнка
26.06.2012

Дочь: Сон Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Сон Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сон Александр

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