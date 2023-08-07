Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
До 1822