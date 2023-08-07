Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
До 1822
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