(Трофимова) Гликерия Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трофимова) Гликерия Калистратовна

(Трофимова) Гликерия Калистратовна

Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

03.05.1884

Дата смерти

01.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884

Отец: Трофимов Калистрат Николаевич

Мать: Трофимова Василиса Афанасьевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Едрёнкин Кирилл Григорьевич

Лавочное
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Антонина Кирилловна

Отец ребёнка: Едрёнкин Кирилл Григорьевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Едрёнкин Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Едрёнкин Кирилл Григорьевич

Страя Александровка
Смерть
01.08.1912
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: от чихотки
Похороны
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close