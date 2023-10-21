(Трофимова) Гликерия Калистратовна
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения03.05.1884
Дата смерти01.08.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
21.01.1908
Лавочное
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Антонина Кирилловна
Отец ребёнка: Едрёнкин Кирилл Григорьевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Едрёнкин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Едрёнкин Кирилл Григорьевич
Страя Александровка
Смерть
01.08.1912
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: от чихотки
Похороны
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд