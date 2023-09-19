Четвертная Екатерина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертная Екатерина Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов

Рождение ребёнка
1900

Сын: Четвертной Иван Васильев

Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Четвертной Федор Васильев

Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Четвертной Михаил Васильев

Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвертной Василий Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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