Четвертная Екатерина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Четвертной Федор Васильев
Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Четвертной Михаил Васильев
Отец ребёнка: Четвертной Василий Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно