Помазкова (Горбачёва) Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1911
Дата смерти?.01.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911
Отец: Горбачёв Андрей
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.01.1985