Помазкова (Горбачёва) Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкова (Горбачёва) Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1911

Дата смерти

?.01.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911

Отец: Горбачёв Андрей

Мать: Горбачёва Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.01.1985
Минск, Минск
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