Холуев Алексей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холуев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1776
Жена: Холуева Ефимья Денисова
Рождение ребёнка
21.08.1779
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова
Рождение ребёнка
25.09.1785
Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова
Смерть
Неизвестно