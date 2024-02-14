Beshar Rifat
Место рожденияSuomi
Дата рождения1925
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Beshar (Башаров) Isa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Beshar (Bavautdin (Bavaudin)) Naciye
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Beshar (Bavautdin (Bavaudin)) Naciye
Смерть
2010