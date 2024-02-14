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Beshar Rifat

Место рождения

Suomi

Дата рождения

1925

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Beshar (Башаров) Isa

Мать: Beshar (Salahetdin) Aisha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Beshar (Bavautdin (Bavaudin)) Naciye

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Beshar (Bavautdin (Bavaudin)) Naciye

Рождение ребёнка
23.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Beshar (Bavautdin (Bavaudin)) Naciye

Смерть
2010

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