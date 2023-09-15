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Пасемина Татьяна Ивановна

Место рождения

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд

Дата рождения

Между 1770 и 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Пасемин Даниил Исаевич

Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Исаевна

Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрона Исаевна

Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1808

Сын: Пасемин Евдоким Исаевич

Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Мария Исаевна

Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасемин Исай Данилович

Смерть
Неизвестно
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