Пасемина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Исаевна
Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрона Исаевна
Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1808
Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Мария Исаевна
Отец ребёнка: Пасемин Исай Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно