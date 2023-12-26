Yurova Mariya Mihailovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1903
Дата смерти18.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1924
Дочь: Mir Zinaida Efimovna
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1933
Дочь: Perova Lidiya Dmitrievna
Отец ребёнка: Perov Dmitriy
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Perov Grigoriy
Отец ребёнка: Perov Dmitriy
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Perov Dmitriy
Смерть
18.08.1992