Yurova Mariya Mihailovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиYurova Mariya Mihailovna

Yurova Mariya Mihailovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1903

Дата смерти

18.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1924

Дочь: Mir Zinaida Efimovna

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.1933

Дочь: Perova Lidiya Dmitrievna

Отец ребёнка: Perov Dmitriy

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Akimochkin Efim Filippovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Perov Grigoriy

Отец ребёнка: Perov Dmitriy

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Perov Dmitriy

Смерть
18.08.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close