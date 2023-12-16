Федоров Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Федоров Матвей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Федорова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Или Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Федорова Федосья Егоровна
Военная служба
С 1840
Служба в армии | Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно