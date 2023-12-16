Федоров Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Федоров Матвей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Или Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Федосья Егоровна

Военная служба
С 1840
Служба в армии | Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Федосья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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