Бубнов Виктор Анатольевич
Место рожденияСело Горохово
Дата рождения01.09.1961
Дата смерти24.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Горохово
Рождение ребёнка
08.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
24.06.2015
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область