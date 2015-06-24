Бубнов Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Виктор Анатольевич

Место рождения

Село Горохово

Дата рождения

01.09.1961

Дата смерти

24.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Горохово
Рождение ребёнка
08.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
24.06.2015
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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