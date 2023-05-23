Угрюмова Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Прохорова

Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Угрюмов Иван Прохоров

Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов Яков Прохоров

Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Прохор Венедиктов

Смерть
01.10.1905
Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
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