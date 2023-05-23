Угрюмова Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти01.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Прохорова
Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Угрюмов Прохор Венедиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1905