Мелкозеров Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122531209/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%2... Показать все
Смерть
Неизвестно