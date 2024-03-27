Лукин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Лукин Егор
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Лукин Фёдор
Мать ребёнка: Лукина Домна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лукина Домна
Рождение ребёнка
24.01.1845
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Лукина Домна
с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Смерть
До 1856