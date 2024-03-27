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Лукин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1838 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Лукин Егор

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лукин Фёдор

Мать ребёнка: Лукина Домна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лукина Домна

Рождение ребёнка
24.01.1845

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Лукина Домна

с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Смерть
До 1856
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