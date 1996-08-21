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Мартьянов Константин Александрович
Мартьянов Константин Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Мартьянов Александр Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Мартьянова Ольга Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1996
Отец:
Мартьянов Александр Анатольевич
Мать:
Мартьянова Ольга Николаевна
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