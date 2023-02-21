Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГак Первая Жена Неизвестно Неизвестно

Гак Первая Жена Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гак Лебедева Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Иосиф Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Петр Иосифович

Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close