Григорьев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1999
Сын: Григорьев Владислав Витальевич
Мать ребёнка: Григорьева Варвара Александровна
Рождение ребёнка
05.11.2004
Сын: Григорьев Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Григорьева Варвара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно