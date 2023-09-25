Григорьев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1999

Сын: Григорьев Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Григорьева Варвара Александровна

Рождение ребёнка
05.11.2004

Сын: Григорьев Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Григорьева Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Варвара Александровна

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