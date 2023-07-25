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Боков Тимофей Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

27.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Боков Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Боков Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Боков Парфен Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федотовна

Смерть
27.08.1894
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