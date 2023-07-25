Боков Тимофей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти27.08.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Боков Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федотовна
Смерть
27.08.1894