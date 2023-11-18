Субботина (Алексеева) светлана леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев леонид александрович
Мать: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина валентина евгеньевна
Отец ребёнка: Субботин евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина екатерина евгеньевна
Отец ребёнка: Субботин евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субботин евгений