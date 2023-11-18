Субботина (Алексеева) светлана леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Алексеева) светлана леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев леонид александрович

Мать: Алексеева валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина валентина евгеньевна

Отец ребёнка: Субботин евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина екатерина евгеньевна

Отец ребёнка: Субботин евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин евгений

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