Pankovskaya (Kornatovskaya) Mikhalina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1881
Сын: Pankovskiy Stanislav
Отец ребёнка: Pankovskiy Adam
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1898
Сын: Pankovskiy Petr
Отец ребёнка: Pankovskiy Adam
Рождение ребёнка
1902
Сын: Pankovskiy Nikolay
Отец ребёнка: Pankovskiy Adam
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vlasova Yuzefa
Отец ребёнка: Pankovskiy Adam
Смерть
Неизвестно