Pankovskaya (Kornatovskaya) Mikhalina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pankovskaya (Kornatovskaya) Mikhalina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1881

Сын: Pankovskiy Stanislav

Отец ребёнка: Pankovskiy Adam

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1898

Сын: Pankovskiy Petr

Отец ребёнка: Pankovskiy Adam

Рождение ребёнка
1902

Сын: Pankovskiy Nikolay

Отец ребёнка: Pankovskiy Adam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vlasova Yuzefa

Отец ребёнка: Pankovskiy Adam

Смерть
Неизвестно
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