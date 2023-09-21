Софронов Валентин Павлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софронова (Иванова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софронова (Иванова) Галина Николаевна
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область