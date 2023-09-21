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Софронов Валентин Павлович

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Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

28.03.1949

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949

Отец: Софронов Павел Иванович

Мать: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова (Иванова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Иванова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
22.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Иванова) Галина Николаевна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

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