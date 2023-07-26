Краснов Лаврентий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Лаврентий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Филатова Надежда Лаврентьевна

Мать ребёнка: Краснова Варвара ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Варвара ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Варвара ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Варвара ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Варвара ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Варвара ?

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