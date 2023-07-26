Краснов Лаврентий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Филатова Надежда Лаврентьевна
Мать ребёнка: Краснова Варвара ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Варвара ?