Михаил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

"приписанный из церковников"
Место жительства
Между 1746 и 1753
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Между указанными датами переселяется в деревню Заручье (Спас-Лом), причислен из духовного сословия
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Малышев Федор Михайлов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Евпл Михайлов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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