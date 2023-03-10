Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
"приписанный из церковников"
Место жительства
Между 1746 и 1753
Между указанными датами переселяется в деревню Заручье (Спас-Лом), причислен из духовного сословия
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Евпл Михайлов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно