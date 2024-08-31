Шишонкова Ефросиния Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1906
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1929
Дочь: Шишлина (Шишонкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шишоноков Василий Павлович
Смерть
10.11.1989
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область