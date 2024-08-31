Шишонкова Ефросиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишонкова Ефросиния Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1906

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишоноков Василий Павлович

Рождение ребёнка
13.05.1929

Дочь: Шишлина (Шишонкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шишоноков Василий Павлович

Смерть
10.11.1989
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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