Трипольский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольский Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трипольский Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Трипольская Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Трипольская Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Александр

Мать ребёнка: Трипольская Матрона

Смерть
Неизвестно
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