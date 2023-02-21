Минин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Минин Борис
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
27.07.1934
Дочь: Головина Валентина
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Антонина
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Сергей
Мать ребёнка: Минина Александра
Смерть
Неизвестно