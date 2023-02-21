Минин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1930

Сын: Минин Борис

Мать ребёнка: Минина Александра

Рождение ребёнка
27.07.1934

Дочь: Головина Валентина

Мать ребёнка: Минина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Антонина

Мать ребёнка: Минина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Минина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Сергей

Мать ребёнка: Минина Александра

Смерть
Неизвестно
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