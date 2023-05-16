Педдер (Керсон) Мария
Место рожденияKussu talu
Дата рождения16.08.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1817
Отец: Kerson Andrus
Мать: Kerson An
Kussu talu
Бракосочетание
21.09.1841
Муж: Педер Карл Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1842
Сын: Педер Ян
Отец ребёнка: Педер Карл Петрович
Märitse talu
Рождение ребёнка
1847
Сын: Педдер Март
Отец ребёнка: Педер Карл Петрович
Ansi-Matsi
Рождение ребёнка
15.12.1850
Сын: Педдер Ганс (Антон) Карлович
Отец ребёнка: Педер Карл Петрович
Ansi-Matsi
Рождение ребёнка
19.12.1856
Сын: Педдер Карл
Отец ребёнка: Педер Карл Петрович
Hansimatsi talu