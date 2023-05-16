Педдер (Керсон) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педдер (Керсон) Мария

Место рождения

Kussu talu

Дата рождения

16.08.1817

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1817

Отец: Kerson Andrus

Мать: Kerson An

Kussu talu
Бракосочетание
21.09.1841

Муж: Педер Карл Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1842

Сын: Педер Ян

Отец ребёнка: Педер Карл Петрович

Märitse talu
Рождение ребёнка
1847

Сын: Педдер Март

Отец ребёнка: Педер Карл Петрович

Ansi-Matsi
Рождение ребёнка
15.12.1850

Сын: Педдер Ганс (Антон) Карлович

Отец ребёнка: Педер Карл Петрович

Ansi-Matsi
Рождение ребёнка
19.12.1856

Сын: Педдер Карл

Отец ребёнка: Педер Карл Петрович

Hansimatsi talu
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