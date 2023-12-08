Федоров Флор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Флор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9HNZ?i=82&cc=1807365 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомак... Показать все
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Федоров Антоний Флоров

Мать ребёнка: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9HNZ?i=82&cc=1807365 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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