Томовк Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Томовк Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томовк Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томовк Владислава Евгеньевна
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно