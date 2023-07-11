Томовк Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томовк Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Томовк Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томовк Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Евдокимова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томовк Владислава Евгеньевна

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Светлана Алексеевна

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