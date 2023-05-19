Свиридов (Свирин) Ефим Ульянович

Свиридов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Ефим

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1702 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702 ст.

Сын: Свиридов Никита Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Семья в ландрадской переписи 1716г не описана. А во 2 ревизской сказке есть ссылка на наличие семьи в первую ревизию. А во второй писали "написанной в последнею пред сим ревизию".вероятно в период с 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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