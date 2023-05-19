Свиридов (Свирин) Ефим Ульянович

Свиридов Ефим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Семья в ландрадской переписи 1716г не описана. А во 2 ревизской сказке есть ссылка на наличие семьи в первую ревизию. А во второй писали "написанной в последнею пред сим ревизию".вероятно в период с 1... Показать все
Смерть
Неизвестно